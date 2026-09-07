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Переговоры в Москве и Киеве принесли «существенный прогресс» – Уиткофф

Переговоры в Москве и Киеве принесли «существенный прогресс» – Уиткофф

Спецпосланник президента США, американский переговорщик Стив Уиткофф заявил, что переговоры в Москве и Киеве, прошедшие 5–6 сентября, внесли «существенный прогресс» в урегулирование вооруженного конфликта на Украине.

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