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Канцлер Германии назвал главное условие начала переговоров между Украиной и Россией вне зависимости от ситуации на фронте

Канцлер Германии назвал главное условие начала переговоров между Украиной и Россией вне зависимости от ситуации на фронте

Переговоры между Украиной и Российской Федерацией возможны исключительно в случае выполнения главного условия для их начала – вывода российских войск с тех территорий, которые Западом признаются «украинскими».

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Комментарии
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саша пупкин
От придурок. А чо кто-то интересовался его тупорылым мнением???
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13 час.
Игорь
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10 час.
Игорь
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10 час.

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