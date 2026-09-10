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Zero Hedge

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Migrants Responsible For 47% Of All Violent Crime In German State Of Bavaria

Migrants Responsible For 47% Of All Violent Crime In German State Of Bavaria

Migrants Responsible For 47% Of All Violent Crime In German State Of Bavaria Via Remix News, Non-German suspects account for nearly half of all violent crime in the German state of Bavaria, with the anti-immigration Alternative for Germany (AfD) party now calling for remigration for all criminal migrant suspects.

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