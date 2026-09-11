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Enflame против Nvidia: китайский производитель чипов успешно стартовал после IPO

Enflame против Nvidia: китайский производитель чипов успешно стартовал после IPO

На Шанхайской бирже состоялся громкий дебют китайского разработчика ИИ‑чипов Enflame (при поддержке Tencent) — котировки подскочили на 206% в первый день торгов.

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