Пять хорроров, основанных на реальных событиях

Среди множества вымышленных кошмаров особое место занимают истории, основанные на реальных событиях. Такие картины переступают границы развлечения, задевая что-то глубоко внутри нас, напоминая о хрупкости человеческого существования и о том, что зло может скрываться даже в самых обыденных местах.