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Пять хорроров, основанных на реальных событиях

Пять хорроров, основанных на реальных событиях

Среди множества вымышленных кошмаров особое место занимают истории, основанные на реальных событиях. Такие картины переступают границы развлечения, задевая что-то глубоко внутри нас, напоминая о хрупкости человеческого существования и о том, что зло может скрываться даже в самых обыденных местах.

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