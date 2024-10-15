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  • Владимир Тимошков
    Чернота должна жить в родном кишлаке.Мстили - резали ш...
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    Всех бесов под пулемет...Поэтому в плен их...
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    При капитализме живём, всем правят деньги. У диаспор они есть, поэтому они покупают чиночников и силовиков оптом и в ...Мстили - резали ш...

Поэтому в плен их больше не берут...

Поэтому в плен их больше не берут...

Зачем Киев похитил жителей Курской области Автор: Евгений Крутиков Более чем тысяча россиян, проживавших в приграничных районах Курской области, сейчас разыскиваются родственниками.

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Кошмар
Похоже, ты сам доклад Герасимова не слышал ни разу, а начитался ципсошных фейков про 3 дня... Ну, или как вариант, ты сам ципсошник...   https://yandex.ru/video/preview/16900325657169205084
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4 час.
Геннадий Хрипунов
Это и есть этого гомика-пидораста мирный план, который он предъявляет пиндосам англосаксаксам и другой швали кто сосёт член и задницу пиндостану.
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3 час.
Игорь Егоров
Всех бесов под пулемет...
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40 мин.

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