Мужчина отсудил у работодателя полмиллиона за утренние созвоны

В компании по бурению нефтяных скважин из Ханты-Мансийска планёрки проводили ежедневно в 8:30, при том что смена официально начиналась в 9:00.
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