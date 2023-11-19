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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хэмилтон должен набрать на 7 очков больше Переса в Вегасе, чтобы остаться в борьбе за вице-чемпионство

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес близок к тому, чтобы в первый раз в своей карьере стать вице-чемпионом «Формулы-1».

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