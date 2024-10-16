В Петербурге Герой РФ поверил мошенникам и отдал им 23,5 млн рублей

В Московском районе Петербурга 94-летний инженер отдал аферистам больше 23,5 млн рублей. Его убедили передать деньги курьеру, чтобы избежать уголовной ответственности за «перевод» средств в поддержку запрещенных организаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии