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В Петербурге Герой РФ поверил мошенникам и отдал им 23,5 млн рублей

В Петербурге Герой РФ поверил мошенникам и отдал им 23,5 млн рублей

В Московском районе Петербурга 94-летний инженер отдал аферистам больше 23,5 млн рублей. Его убедили передать деньги курьеру, чтобы избежать уголовной ответственности за «перевод» средств в поддержку запрещенных организаций.

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