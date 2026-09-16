Цена HYPE в $319 зависит от роста доходов быстрее эмиссии

Цена токена HYPE может достичь $319 к 2028 году согласно базовому сценарию Multicoin Capital. Однако для реализации такой оценки доходы протокола Hyperliquid должны расти быстрее, чем увеличивается предложение токенов.
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