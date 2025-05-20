Европейские рынки застыли: DAX на пике, облигации лихорадит

Европейские биржи завершили торги в понедельник без выраженной динамики. Индекс Stoxx 600 остался на прежнем уровне, FTSE 100 прибавил 0,17%, немецкий DAX обновил исторический максимум (+0,6%), тогда как французский CAC 40 слегка снизился (-0,04%).
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