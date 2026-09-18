Почему в самолёт почти всегда пускают только с левой стороны — и это не случайность!

Представьте: вы подходите к самолёту, а вокруг него уже кипит настоящая жизнь. Топливозаправщики, тележки с багажом, машины с едой — всё это кружит у борта, как пчёлы у улья.
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