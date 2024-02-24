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Праздник настоящих мужчин.

Праздник настоящих мужчин.

День защитников Отечества - праздник настоящих мужчин - отважных, внимательных, рассудительных. Пообщались с работниками нашего предприятия, узнали, как они отмечают 23 февраля, какие подарки им преподносят близкие, какие пожелания имеют особую ценность.

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