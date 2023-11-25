Исследователи нашли способ обратить вспять старение мозга, вызванное COVID-19

Исследователи из Университета Квинсленда нашли способ обратить вспять клеточный процесс, вызванный COVID-19, который способствует преждевременному старению мозга Доктор Хулио Агуадо и команда из Австралийского института биоинженерии и нанотехнологий (AIBN) при UQ использовали синтетические модели органоидов мозга, выращенные в лаборатории из стволовых клеток человека, для изучения влияния различных вариантов SARS-COV-2 на ткани мозга.