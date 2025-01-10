Спецодежда для СТО и автосервиса: Нужна или нет?

Работа на СТО и в автосервисах требует высоких стандартов безопасности, комфорта и профессионализма. Но какой должна быть спецодежда, чтобы удовлетворять всем этим требованиям? Рассмотрим этот вопрос с технической стороны, предоставляя практическую информацию для работников и владельцев СТО.
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