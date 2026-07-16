Александр Великий и «Зеленая мамба» встретились.Одна из самых вирусных хоккейных историй лета-2026 — попытки московского Клуба пивной культуры «Зеленая мамба» пригласить на бокал пива российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.
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