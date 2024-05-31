«Украину похоронят под ядерным пеплом». Захарова раскрыла истинный смысл слов Макрона об ударах по России

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Автор: Мария Баранова Вчера 5,7K прочитали Призыв президента Франции Эммануэля Макрона разрешить ВСУ бить по объектам в России —согласованное Западом подталкивание киевского режима к совершению преступления, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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