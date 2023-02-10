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«Спартак» следит за 17-летним вратарем «Волги» Еремеевым

«Спартак» следит за 17-летним вратарем «Волги» Еремеевым

Голкипер ульяновской «Волги» Денис Еремеев привлек внимание «Спартака». Представители красно-белых, включая менеджера по игрокам в аренде Никиту Баженова, на днях приезжали в Турцию на матч «Волга» – «Окжетпес» (1:4), чтобы просмотреть 17-летнего игрока.

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