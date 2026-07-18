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Мода и Шоу-бизнес

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Максим Матвеев ответил, как относится к своей внезапной популярности в соцсетях: видео Super

Максим Матвеев ответил, как относится к своей внезапной популярности в соцсетях: видео Super

Максим Матвеев ответил на VK fest на вопрос о своей внезапной популярности в зарубежных соцсетях. Иностранные фанатки открыли для себя российского актёра после экранизации «Анны Карениной» — и теперь нарезают эдиты, не понимая ни слова по-русски.

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