Максим Матвеев ответил, как относится к своей внезапной популярности в соцсетях: видео Super

Максим Матвеев ответил на VK fest на вопрос о своей внезапной популярности в зарубежных соцсетях. Иностранные фанатки открыли для себя российского актёра после экранизации «Анны Карениной» — и теперь нарезают эдиты, не понимая ни слова по-русски.