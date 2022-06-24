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Фото без телескопа

Фото без телескопа

Все снимки ниже сделаны без телескопа, это довольно большие объекты, весь "фокус" в выдержке. Человеческий глаз не способен уловить много света от них, поэтому все фото сделаны на зеркалку с большой выдержкой и с объединением нескольких кадров.

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