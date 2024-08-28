28 августа отмечается Успение Пресвятой Богородицы. Также в народном календаре этот день именуется как Досевки, Складчины, Большая Пречистая.
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28 августа отмечается Успение Пресвятой Богородицы. Также в народном календаре этот день именуется как Досевки, Складчины, Большая Пречистая.