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«Ливерпуль» и «МЮ» сыграли 0:0, «Россия 25» выиграла Кубок Первого канала, победы «Реала» и «Арсенала», Овечкин без голов в 13 играх подряд и другие новости

1. В 17-м туре АПЛ «Ливерпуль» не выиграл у «Манчестер Юнайтед» (0:0), владея большим преимуществом. «Арсенал» победил «Брайтон» (2:0) и возглавил таблицу чемпионата Англии.

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