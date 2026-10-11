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Трагическое ДТП на вологодской трассе: погибший и трое пострадавших

В ночь на 11 октября на 7-м километре трассы Устье – Королиха в Сокольском округе Вологодской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, а трое получили травмы.

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