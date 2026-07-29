Centene во II квартале 2026 года нарастила выручку до $53,6 млрд и существенно снизила расходы

Американский медицинский и страховой гигант Centene Corporation (NYSE: CNC) 28 июля 2026 года отчитался о финансовых результатах за второй квартал 2026 года, продемонстрировав существенное улучшение операционной рентабельности и повысив годовой прогноз прибыли.
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