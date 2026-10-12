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Два могильника на Ставрополье признали выявленными объектами культурного наследия

Два могильника на Ставрополье признали выявленными объектами культурного наследия

Два курганных могильника рядом с селом Александровским Ставропольского края признали выявленными объектами культурного наследия.

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