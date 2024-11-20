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Царьград

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СК: Завершено расследование по делу Тимура Иванова

СК: Завершено расследование по делу Тимура Иванова

Завершилось расследование дела бывшего замглавы Минобороны Иванова о растрате.Стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Очень надеюсь, что это дело не замнется так же, как когда-то с Сердюковым.
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15 час.

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