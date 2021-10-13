Самый главный десантник Советского Союза

Именно Василий Маргелов сделал ВДВ легендарным и и практически непобедимым родом российских войск.Russia beyond (ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации; Владимир Вяткин/Sputnik) «Десантник, и даже если в воздухе запахнет цветами, которые положат на твою могилу, ты все равно должен драться, пока твои ноги не коснутся земли», — говорил Василий Филиппович Маргелов, больше 20 лет командовавший Воздушно-десантными войсками Советского Союза и сделавший их настоящей элитой Вооруженных сил страны.