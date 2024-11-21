Эндокринолог рассказала о способах снижения риска развития сахарного диабета

Для профилактики сахарного диабета важно сосредоточиться на нескольких ключевых аспектах образа жизни, которые помогают снизить риск развития этого заболевания, отметила кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.
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