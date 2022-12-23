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Маррей провел, возможно, последний матч в карьере с братом

Маррей провел, возможно, последний матч в карьере с братом

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» Энди Маррей уступил Дэну Эвансу на выставочном турнире «Битва британцев» (4:6, 6:3, 8:10).

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