Возможности индикаторной отвёртки, о которых многие даже не догадываются

Многие домашние мастера почему-то не воспринимают индикаторную отвёртку всерьёз. То ли потому, что в их понимании это слишком простой и примитивный инструмент, то ли потому, что стоит дешёво, а к дешёвым вещам принято относиться легкомысленно.