Следственный комитет заинтересовался избиением семейной пары в Петербурге

Мужчине удалось отбиться от нападавшего, его жена получила травмы. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту избиения семейной пары в Петербурге.
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