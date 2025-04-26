Создают скважины рекордными темпами: бурение в России считается самым быстрым за 5 лет Евгения КомароваНа фоне сохраняющихся ограничений и санкционного давления российские нефтяные компании демонстрируют рост буровой активности, достигнув рекордных показателей за последние 5 лет.
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