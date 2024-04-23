Матвиенко: США потребуют от Европы больше денег на противостояние Украины с РФ

Выделение нового пакета американской помощи Украине плохо скажется на странах Европы. США потребуют от союзников увеличить расходы, заявила РИА «Новости» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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