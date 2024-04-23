360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 275 подписчиков

Матвиенко: США потребуют от Европы больше денег на противостояние Украины с РФ

Матвиенко: США потребуют от Европы больше денег на противостояние Украины с РФ

Выделение нового пакета американской помощи Украине плохо скажется на странах Европы. США потребуют от союзников увеличить расходы, заявила РИА «Новости» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх