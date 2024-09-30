Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Кувыкина
    Дай Бог!Курская дуга, вне...
  • Meerflieger
    С языка снял... Нелегал - минимум выдворение. С пожизненным запретом на въезд.С 2025 года в Рос...
  • Sobering
    Полная безграмотность у автора Олега Макаренко. Тут поправка нужна. Не октябрьская революция, а Февральская отбросила...Как революция отб...

Закавказский размен

Закавказский размен

Пашинян уверенно ведёт Армению на разрыв с Россией. И пусть ведёт. Примера Украины армянам мало. Я не перестаю поражаться глупости этого древнего народа, существующего и сохраняющего остатки своей государственности в Восточной Армении (я имею в виду историческую географическую область) только благодаря России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх