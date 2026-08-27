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Какие возможные варианты завершения СВО

Какие возможные варианты завершения СВО

Затянувшееся противостояние с Западом на украинском плацдарме решает задачу не подчинения Украины, а обеспечения безопасности России.

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Комментарии
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Сергей Семенов
Автор, вы копировать разучились или у вас буфер обмена не вмещает весь текст? В связи с тем, что там населению мозги промыли за столько лет какие могут быть варианты? Кто бы что не говорил, но это русские которые УВЕРЕНЫ что мы их ненавидим. Вот и думайте какие могут быть варианты.
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