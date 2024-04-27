Арман Царукян объяснил, почему считает Конора Макгрегора фаворитом в бою с Чендлером

Топовый армянский боец Арман Царукян считает, что бывший претендент на титул UFC в лёгком весе Майкл Чендлер не является умным бойцом и потерпит поражение в бою с известным ирландским бойцом Конором Макгрегором.
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