Минобороны РФ: в ДНР ликвидировали чешскую установку и американскую гаубицу

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух механизированных и одной пехотной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Очеретино в Донецкой народной республике (ДНР).