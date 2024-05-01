Минобороны РФ: в ДНР ликвидировали чешскую установку и американскую гаубицу

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух механизированных и одной пехотной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Очеретино в Донецкой народной республике (ДНР).
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