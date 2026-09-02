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Царьград

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Администрация Южно-Сахалинска ограничит движение на парад 3 сентября

Администрация Южно-Сахалинска ограничит движение на парад 3 сентября

В Южно-Сахалинске 2 и 3 сентября ограничат движение из-за парада в честь окончания Второй мировой войны.

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