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За рулем

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«Газпромнефть-СМ» выпустила на рынок инновационные смазки для горнодобывающей отрасли

«Газпромнефть-СМ» выпустила на рынок инновационные смазки для горнодобывающей отрасли

Новые материалы предназначены для карьерной, горно-обогатительной и металлургической техники, работающей при добыче угля, руды, алмазов и других полезных ископаемых.

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