Трамп устроил Зеленскому в Вашингтоне «отрезвляющую взбучку» — Захарова

Беспрецедентную в истории международной политики и дипломатии «отрезвляющую взбучку» устроил Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп в Вашингтоне, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой 1 марта приводятся на сайте ведомства.
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