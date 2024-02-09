Российский военный рассказал о применении ВСУ сельскохозяйственных дронов

Военный Лего: ВСУ применяют сельскохозяйственные дроны для сброса снарядов Командир технического отдела батальона «Спарта» с позывным Лего рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют сельскохозяйственные дроны для сброса 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.
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