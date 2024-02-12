“Отчаянная натяжка совы на глобус”, – Собчак решила подать в суд на НТВ

АС Александр Сысоев Совет простой: уезжай быстрее к своим друзьям, неважно. в Израиль, США, Индонезию или в мордовские лагеря.

Дмитрий Фактурович Езжай к своим друзьям, а то им все трудней и трудней оправдывать геноцид палестинского народа. Как раз поддержишь их своим бесконечным словоблудием, найдешь "нужные слова".