Фото АБН Журналистка и телеведущая Ксения Собчак собирается подать иск о клевете и защите своей чести и достоинства против телеканала НТВ после выхода двухсерийного фильма о ней.
“Отчаянная натяжка совы на глобус”, – Собчак решила подать в суд на НТВ
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Совет простой: уезжай быстрее к своим друзьям, неважно. в Израиль, США, Индонезию или в мордовские лагеря.
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17 час.
Дмитрий Фактурович
Езжай к своим друзьям, а то им все трудней и трудней оправдывать геноцид палестинского народа. Как раз поддержишь их своим бесконечным словоблудием, найдешь "нужные слова".
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16 час.
ВК
Вад Кук
А пусть подает на суде ещё что нибудь вылезет и так эту суку закопают что ей никогда не отмыться
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16 час.
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