TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

734 подписчика

“Отчаянная натяжка совы на глобус”, – Собчак решила подать в суд на НТВ

“Отчаянная натяжка совы на глобус”, – Собчак решила подать в суд на НТВ

Фото АБН Журналистка и телеведущая Ксения Собчак собирается подать иск о клевете и защите своей чести и достоинства против телеканала НТВ после выхода двухсерийного фильма о ней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Александр Сысоев
Совет простой: уезжай быстрее к своим друзьям, неважно. в Израиль, США, Индонезию или в мордовские лагеря.
Ответить
17 час.
Дмитрий Фактурович
Езжай к своим друзьям, а то им все трудней и трудней оправдывать геноцид палестинского народа. Как раз поддержишь их своим бесконечным словоблудием, найдешь &quot;нужные слова&quot;.
Ответить
16 час.
ВК
Вад Кук
А пусть подает на суде ещё что нибудь вылезет и так эту суку закопают что ей никогда не отмыться
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх