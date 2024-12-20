Как происходит контрабанда чипов Nvidia в Китай. Участники процесса рассказали, что им пока удаётся скрываться

Министерство торговли США обратилось к Nvidia, чтобы выяснить, каким образом продукция компании оказалась в Китае за последний год, о чём сообщило издание The Information со ссылкой на источник, близкий к ведомству.
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