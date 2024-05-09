Роман Шайхутдинов поздравил с Днем Победы ветеранов Верхнеуслонского района

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов возложил цветы к памятнику павшим воинам и принял участие в торжественном митинге, посвященном 79-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Верхнем Услоне.
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