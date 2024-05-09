+Новости
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

+Новости

3 подписчика

Роман Шайхутдинов поздравил с Днем Победы ветеранов Верхнеуслонского района

Роман Шайхутдинов поздравил с Днем Победы ветеранов Верхнеуслонского района

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов возложил цветы к памятнику павшим воинам и принял участие в торжественном митинге, посвященном 79-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Верхнем Услоне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх