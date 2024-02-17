Готы сформировались в Скандинавии, в области, которую Иордан ( готский историк VI века ) называет Скандза.
Gutiska spila
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Готы сформировались в Скандинавии, в области, которую Иордан ( готский историк VI века ) называет Скандза.
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