Россияне массово избегают официальных отношений: результаты исследования

Современные россияне все чаще отказываются от идеи вступления в брак и рождения детей. Согласно результатам опроса социологической группы Russian Field, треть (34 %) находящихся в отношениях граждан вообще не хотят узаконивать свои союзы.
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