В народном календаре 17 мая день Пелагеи Заступницы — покровительницы птиц и всех несправедливо обиженных / обвиненных.
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В народном календаре 17 мая день Пелагеи Заступницы — покровительницы птиц и всех несправедливо обиженных / обвиненных.