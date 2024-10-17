7 из 10 жителей региона уже планируют отпуска 2025 года. Об этом рассказали аналитики сервиса SuperJob.
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7 из 10 жителей региона уже планируют отпуска 2025 года. Об этом рассказали аналитики сервиса SuperJob.