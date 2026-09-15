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Аргументы и Факты

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Дмитриев: АдГ действует противоположно решениям бюрократов в ЕС

Дмитриев: АдГ действует противоположно решениям бюрократов в ЕС

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, заявил, что немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) действует противоположно решениям бюрократов в ЕС.

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