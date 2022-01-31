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Россияне стали реже ходить в торговые центры, где проверяют QR-коды — исследование

Россияне стали реже ходить в торговые центры, где проверяют QR-коды — исследование

Более 40% россиян отрицательно восприняли проверки QR-кодов в торговых центрах. Больше всего недовольных проверками цифровых свидетельств о коронавирусном статусе и прививках проживает в Москве — 46%.

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