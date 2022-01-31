Более 40% россиян отрицательно восприняли проверки QR-кодов в торговых центрах. Больше всего недовольных проверками цифровых свидетельств о коронавирусном статусе и прививках проживает в Москве — 46%.
Популярные статьи
- Жителей Флориды предупредили о падающих с деревьев замерзших игуанах: Новости ➕1, 31.01.2022
- В США создали искусственный лист. Он может сверхбыстро улавливать CO2 из воздуха: Новости ➕1, 30.01.2022
- Обычный британец за два дня производит больше CO2, чем житель Конго за год — исследование: Новости ➕1, 30.01.2022
Свежие комментарии